'Deze oud-Ajacied wordt enorm onderschat'

Als ons naar opvallende spelers in de Premier League wordt gevraagd, denken we vooral aan spelers als Kevin de Bruyne of Dele Alli. Volgens Daniel Storey van Football365.com verdient Christian Eriksen echter minstens evenveel lof als deze meer opvallende spelers.



"In een tijdsgeest waarin de concentratiebogen kort zijn en het voetbal op meer dan duizend manieren geabsorbeerd wordt, zijn het de opvallende spelers die het meest bekend worden", analyseert Storey. "Maar Eriksen is nooit in die categorie gevallen. Zijn grootsheid was altijd van de ondergewaardeerde aard."



De columnist vergelijkt de Deense oud-Ajacied met David Silva van Manchester City. "Hij is niet minder fantastisch dan De Bruyne, maar heeft een ander imago. Dit zijn de ondersteunende acteurs, die ondanks hun minder bekende rollen essentieel zijn voor de film."