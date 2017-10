AZ-middenvelder verzucht: "Soms heb je gewoon huilmomenten"

Het zit Marko Vejinovic de laatste jaren niet bepaald mee. Na zijn goede periodes bij Heracles Almelo en Vitesse raakte de middenvelder op een zijspoor bij Feyenoord. Even leek hij weer opgeleefd op huurbasis bij AZ, maar door een blessure, uitgerekend opgelopen tegen Feyenoord, is Vejinovic het hele seizoen uitgeschakeld.



In eerste instantie heerste ongeloof, vertelt de Nederlander tegenover FOX Sports. "Zo erg kan het toch niet zijn, denk je. Uiteindelijk is het dat dus wel. Soms heb je gewoon huilmomenten. Waarom moet mij dit overkomen? Maar het is nu eenmaal gebeurd. Het is zoals het is."



"Je moet het accepteren", gaat de vrijetrappenspecialist verder. "Het is klote. Uiteindelijk moet ik dit nu gaan gebruiken om er sterker uit te komen. En dat ga ik ook doen."