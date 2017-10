SoccerNews-lezers beamen: 'Deze speler móét in Oranje'

In navolging van Erik Pieters sprak ook Jeffrey Gouweleeuw donderdag zijn ongenoegen uit over hoe weinig hij voor Oranje wordt opgeroepen. De Nederlander stelt dat hij elke week Bundesliga speelt en dat hij daarom een plekje verdient. De lezers van SoccerNews.nl zijn het roerend met hem eens.



Op de vraag of Gouweleeuw gelijk had, reageerden 809 mensen. Van die stemmers antwoorde maar liefst 80 procent met een volmondig ja. Slechts 20 procent van de respondenten vindt het terecht dat Gouweleeuw niet bij de selectie van het Nederlands elftal zit.



De oud-speler van AZ ergert zich onder meer aan de grote voorkeur voor Ajax-spelers. "Als je drie, vier duels voor Ajax speelt, zit je er direct bij. Andere spelers, die elke week in de Bundesliga of Premier League, niet", zo concludeert hij.