Feyenoorder hoopt op positiewissel: "Dat weten ze hier"

Nu Nicolai Jörgensen geblesseerd is, positioneert trainer Giovanni van Bronckhorst Jean-Paul Boëtius vaak in de spits. En hoewel hij daar vrede mee heeft, geeft hij aan toch te hopen op een positiewissel als de Deense spits hersteld is.



De spitspositie is niet mijn voorkeurspositie", vertelt Boëtius tegenover de camera's van FOX Sports. "Dat weten ze hier, en dat is ook geen geheim. Als ik er moet spelen, sta ik er en probeer ik dat zo goed mogelijk in te vullen. Als Nicolai weer fit is, moet ik weer vechten op de linksbuitenpositie."



Overigens lijkt Boëtius niet meer lang te hoeven wachten voordat zijn wens in vervulling gaat. Na zijn hamstringblessure trainde Jörgensen afgelopen maandag weer mee met de selectie van de Rotterdammers.