PSV-trainer kritisch: "Europees gezien komen we daarin tekort"

De rol van Nederland wordt in het Europese voetbal bijna met het jaar kleiner. Volgens Theo Lucius ligt dat onder meer aan hoe we in Nederland trainen. De jeugdtrainer van PSV geeft aan dat we te voorzichtig omgaan met onze talentjes.



"We trainen in Nederland gewoon niet hard genoeg", concludeert Lucius tegenover Voetbal Inside. "We eisen veel te weinig van onze spelers. Dat blijkt uit de resultaten die we behalen. In de jeugd is het allemaal op maat. Iedereen traint precies wat hij mag of kan. Je mag ook wel eens over de schreef gaan. Daar wordt je mentaal en fysiek sterker van. Europees gezien komen we daarin tekort."



De bal ligt volgens Lucius nu bij de beleidsmakers. Zolang die niet ingrijpen, ziet hij het alleen maar bergafwaarts gaan. "Beleidsbepalers zullen een andere koers moeten gaan varen. Anders zullen onze resultaten vooralsnog niet verbeteren."