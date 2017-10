Belangrijke schakel Bosz geeft snel duidelijkheid over toekomst

Roman Bürki heeft bij Borussia Dortmund nog maar een éénjarig contract en daarom vreest men in Dortmund dat de keeper straks transfervrij de deur uitloopt. De Zwitsers international verzekert echter dat hij trainer Peter Bosz en zijn naasten snel duidelijkheid zal geven over zijn toekomst.



"Ik kan me niets beters voorstellen dan hier spelen", vertelt Bürki in gesprek met het Duitse persbureau [i]DPA. "Ik voel me erg goed in deze omgeving en ik geloof dat er heel snel een beslissing zal vallen."



Bürki krijgt meer dan eens kritieken te verwerken over dubieuze optredens. Onterecht, maar begrijpelijk, vertelt de sluitpost. "Het is het lot van een doelman om in een paar seconde als boeman bestempeld te kunnen worden. Daar heb ik vrede mee", sluit de 26-jarige af.