'Heel slecht nieuws voor Strootman en AS Roma'

In de afgelopen speelronde in de Serie A raakte middenvelder Kevin Strootman geblesseerd bij zijn werkgever AS Roma. Het is onduidelijk of bondscoach Dick Advocaat in de interlands van Oranje tegen Wit-Rusland en Zweden over de controleur kan beschikken. Daar wordt woensdagmiddag door Advocaat een beslissing over genomen.



Woensdagochtend trainde het Nederlands elftal nog altijd zonder Strootman. Dat betekent dat het meespelen van de middenvelder als zeer onzeker bestempeld mag worden, als hij deze week überhaupt al aansluit bij de groep. Strootman is nog in Italië waar hij behandeld wordt aan een spierblessure.



Strootman was geschorst voor de laatste kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije (3-1 zege). Hij werd toen vervangen door Tonny Vilhena. Oranje traint donderdag nog op De Toekomst in Amsterdam. Vervolgens vliegt de ploeg van bondscoach Dick Advocaat naar de Wit-Russische hoofdstad Minsk.



Update 20:22 uur

Het bovenstaande bericht dateert al weer van 4 oktober jongstleden, maar nog altijd is er onzekerheid over de ernst van Kevin Strootman's blessure. Sterker nog, vermoedelijk zal hij komend weekend voor de kraker tegen SSC Napoli nog altijd níét bij de selectie zitten van AS Roma.



Voor de club een hard gelach, want er werd gehoopt dat de Nederlander in Napels zijn rentree kon gaan maken. Coach Eusebio di Francesco moet ook al Emerson Palmieri, Gregoire Defrel, Patrik Schick en Rick Karsdorp missen.





Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.