FIFA 18: Waarschuwing! Deze 4 toppers moet je NIET kopen op FUT

De afgelopen dagen plaatsten we al vaak artikelen met spelers die zogezegd 'overpowered' zijn op FIFA 2018. Spelers die je absoluut zou moeten overwegen voor in je Ultimate Team, dus. Maar wie moet je eigenlijk juist níét aantrekken?



Op Dream Team FC verscheen een lijstje met vier spelers die volgens het gros van de gamers absoluut niet fijn om mee te spelen zijn.



1. Gianluigi Donnarumma

Gamers schrijven op de populaire website Futhead dat het wonderkind van AC Milan ondanks zijn uitstekende rating (82) 'een kandidaat is voor de titel Slechtste FUT-speler ooit'. "Hij vangt nog geen skippybal", wordt er onder meer opgemerkt.





Screenshot: Futhead



2. Piotr Zielinski

Vijf sterren voor zijn zwakke voet, vier voor de skillmoves, een vrij hoge rating voor snelheid en hetzelfde voor zijn dribbels. Toch is de Pool van SSC Napoli iemand die je volgens de liefhebbers absoluut moet vermijden in je elftal. "Fysiek gezien is hij verschrikkelijk. Weinig balans, en in de 75e minuut is hij telkens uitgeput. Verdedigend gezien compenseert zijn snelheid nog het een en ander, maar verder zijn zijn stats daarvoor verschrikkelijk", valt er te lezen op Futhead.





Screenshot: Futhead



3. Niklas Sule

Een zeer fraaie rating van 83 voor de Bayern München-aanwinst, maar toch kan je beter voor andere centrale verdedigers gaan. "Als de tegenstander ook maar een beetje draait in zijn actie, gaat Sule al neer als de Titanic", meldt een gamer. "En denk al helemaal niet aan dribbelen met hem!"





Screenshot: Futhead



4. Radja Nainggolan

Op FIFA 17 was hij nog een geliefde middenvelder, maar in de nieuwe editie is het allemaal nét niet. En dat terwijl de AS Roma-spil wel gigantisch duur is op FUT. "Zijn schoten zijn goed, maar niet fantastisch. Zijn passing is solide, maar hij zal geen verdedigingen opensplijten. Zijn dribbels zijn prima, maar hij zal geen enorme solo's laten slagen. Zijn fysiek is de ene keer indrukwekkend, de andere keer laat hij zich zomaar opzij zetten of is hij niet lang genoeg om een kopduel te kunnen winnen", oordelen de FIFA-spelers keihard.





Screenshot: Futhead