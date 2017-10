"Cruijff nam het initiatief om mij naar Ajax te halen"

Hij kwam in 1988 naar het toen nog zeer grote Ajax, waar Kristoffer Pettersson uiteindelijk tot 98 goals in 194 wedstrijden kwam. De Zweed vertelt nu dankzij wie hij in Amsterdam belandde: Johan Cruijff.



"Wat mij het meest verbaasde, was wat er in de eerste jaren allemaal gebeurde. In het begin was er zo veel chaos. Supporters kwamen bijvoorbeeld niet naar het stadion, maar toen kwam Louis van Gaal. Het gebeurde verbazingwekkend snel in die jaren", vertelt Pettersson aan het Zweedse Lundh.



"Hij was er niet toen ik arriveerde. Maar het was Cruijff die aan Peter Larsson (destijds middenvelder van Ajax, red.) vroeg of er nog aanvallers in Zweden waren die het bekijken waard waren. Peter zei mijn naam en ze kwamen naar mij kijken. Maar ik denk dat het inderdaad Cruijff was die het initiatief nam om mij te halen."



Pettersson kwam in een elftal met onder meer Litmanen, Bergkamp en Van der Sar terecht. "We waren allemaal jong toen. Ook Frank Rijkaard, hij was een geweldige voetballer."