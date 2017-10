Opmerkelijk: Wereldberoemde rapper treedt op in Heracles-shirt

12 Oktober 2017 18:45 © ProShots

Heracles Almelo zal in Amerika vast niet heel erg bekend en geliefd zijn, maar afgelopen week maakten onbewust toch vele Amerikanen kennis met het shirt van de Tukkers.



De wereldberoemde rapper Kid Ink trad namelijk op in het shirt van de club. Deze is geleverd door Kristoffer Petterson: de Zweed van Heracles is goed bevriend met Kid Ink. Waarvan de twee elkaar kennen is niet bekend, maar eerder dook Kid Ink ook al een podium op in een shirt van FC Utrecht, waar Petterson destijds voor uitkwam. Dat meldt de TC Tubantia.



