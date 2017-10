NEC-ster geïrriteerd: "Als ze willen dat ik blijf.."

Niet in de minste plaats waren de verwachtingen rond Jordan Larsson torenhoog gespannen omdat hij de zoon van oud-Feyenoorder Henke is. Maar tot dusver valt de jonge aanvaller toch behoorlijk tegen, bij NEC.



Een basisplaats heeft hij dan ook niet, en dat zorgt voor frustratie bij de Zweed. "Ik ben hier niet naartoe gekomen om op de bank te zitten, zeker niet in een ander land", laat Larsson zich ontvallen bij het Zweedse HD.



Een transfer is zeker een optie voor hem. "Er moet iets gebeuren als ze willen dat ik blijf. Nogmaals: ik ben hier niet naartoe gekomen om op de bank te zitten. Dat lijkt me toch wel duidelijk?"



Afgelopen dinsdag keerde hij voor even terug in Helsingsborg, dat hij verliet voor NEC. Daar gaat hij spelen met Jong Zweden. "Ik voelde me meteen weer gelukkig. Dit is mijn thuis."