Lijstje NOS: De 20 grootste talenten van Nederland

Het Nederlandse voetbal zit duidelijk in de put, en tot overmaat van ramp moet er nu ook afscheid genomen worden van ster Arjen Robben. Bovendien lijken de tijden van ook Wesley Sneijder wel over in Oranje. Maar wie staan er klaar om het stokje over te nemen?



De NOS maakte een lijstje met de 20 grootste talenten van Nederland, geboren ná 1997.



Kik Pierie (sc Heerenveen)

Op zeventienjarige leeftijd al vaste basisspeler bij sc Heerenveen, in het hart van de defensie.



Carel Eiting (Ajax)

'Een middenvelder met veel inzicht. Functioneert het beste in een controlerende rol.'



Joël Piroe (PSV)

Achttienjarige spits, die veel indruk én doelpunten maakt in Oranje -19. Speelde ook al in de jeugd van NEC en Feyenoord.



Timothy Fosu-Mensah

Eigendom van Manchester United, wordt dit seizoen verhuurd aan Crystal Palace. Mocht onlangs al uitkomen voor het 'grote' Oranje.



Deroy Duarte (Sparta)

Zijn broer Laros trok naar PSV een jaar geleden, maar middenvelder Deroy bleef bij Sparta en timmert daar hard aan zijn weg.



Javairo Dilrosun (Manchester City)

'Een echte dribbelaar', noemt de NOS hem. Verruilde Ajax in 2014 voor de Engelse topclub.



Calvin Stengs (AZ)

Begon dit seizoen wervelend, maar liep vervolgens een ernstige blessure op in het duel met PSV (3-2 nederlaag). Is nog maanden uit de roulatie.



Armando Obispo (PSV)

Sterke centrale verdediger, werd door Aad de Mos al eens als 'beter dan Matthijs de Ligt' omschreven.



Justin Kluivert (Ajax)

Dit seizoen nog wat wisselvallig in de hoofdmacht, maar dat hij een bijzonder talent is staat wel vast.



Tahith Chong (Manchester United)

'Niet voor niets nam Manchester United de technisch vaardige linksbuiten vorig jaar over van Feyenoord', stelt de NOS over de 'nieuwe Ruud Gullit' (ook qua uiterlijk: wilde haardos).



Joshua Zirkzee (Bayern München)

Verruilde ADO twee jaar geleden nog voor Feyenoord, maar tekende al een seizoen later bij de Duitse topclub. Een fysiek sterke spits.



Sherel Floranus (Sparta)

Is nu al een basisspeler op Het Kasteel. Kan zowel centraal als op links achterin uitstekend uit de voeten.



Daishawn Redan

Hij verliet Ajax deze zomer voor Chelsea. Wordt gezien als een pure 'goalgetter'.



Ferdi Kadioglu (NEC)

Vitesse wilde hem al wegkapen, maar Kadioglu bleef bij degradant NEC en moet daar dit seizoen definitief gaan doorbreken.



Matthijs de Ligt (Ajax)

'Vorig jaar debuteerde hij achtereenvolgens in de Jupiler League, KNVB-beker, de Europa League, de eredivisie en in Oranje. Met een leeftijd van 17 jaar en 285 dagen werd hij tijdens de finale van de Europa League de jongste speler ooit in een Europese finale.'



Justin Hoogma (Hoffenheim)

Zorgde voor een zeer verrassende transfer deze zomer, door Almelo te verruilen voor Hoffenheim. Staat bekend als een groot talent.



Perr Schuurs (Fortuna)

Op 17-jarige leeftijd zelfs al aanvoerder in Sittard. Het is alom bekend dat Ajax én PSV hem nauwlettend in de gaten houden.



Rick van Drongelen (Hamburger SV

Trok deze zomer naar Duitsland en is daar sterk begonnen. Centrale verdediger die ook als linksback niet misstaat.



Myron Badu (AZ)

Het grootste pareltje uit de huidige AZ-jeugd. "Myron heeft alle eigenschappen om een topspits te worden", zei directeur voetbalzaken Max Huiberts van AZ al eens over hem.



Xavi Simons (FC Barcelona)

Pas veertien jaar, maar Youtube staat al vol met hem. Zoon van oud-prof Regillio Simons en vernoemd naar Barcelona-vedette Xavi. NOS: 'Voor de vierde keer op rij won Simons onlangs de prestigieuze Ballon d'Or voor jeugdvoetballers.'







NOS