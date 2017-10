Atlético-back blikt terug op Ajax-periode: 'Ik dronk te veel'

Filipe Luis is tegenwoordig linksback bij grootmacht Atlético Madrid, maar in een ver verleden speelde hij eventjes in het shirt van Ajax. Hij kwam in 2004 op huurbasis over van Figueirense, maar een succes werd de samenwerking nooit.



In gesprek met El Mundo geeft hij toe dat het zijn eigen schuld was. "Ik ging vaak uit en dronk daarbij meer dan zou moeten", blikt hij terug. "Gelukkig nam mijn vader me bij de hand. Hij heeft heeft me echt op het rechte pad gezet."



Op dat moment was het al te laat om te slagen bij Ajax. "Bij Ajax was ik nog erg jong. Ik heb mezelf nooit echt gevonden. Ook in Madrid (als speler van Real Madrid Castilla, red.) was dat het geval", aldus Luis. "Bij Deportivo La Coruña werd eindelijk vastgesteld dat ik nog niet volwassen genoeg was. Ze stuurden me naar een psycholoog en dat heeft gewerkt."