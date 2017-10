Woedende Tapia in de verdediging: "Absoluut niet waar"

Feyenoorder Renato Tapia speelde onlangs een WK-kwalificatiewedstrijd met Peru tegen het nationale elftal van Colombia. Het stond op een gegeven moment 1-1, een gunstig resultaat voor beide ploegen, en spits Radamel Falcao stapte op een aantal Peruvianen af met de vraag: kunnen jullie het niet een beetje rustig aan doen?



Tapia bevestigde in eerste instantie dat het gesprek plaats had gevonden, maar komt daar nu op terug. In de Latijnse media wordt namelijk gesproken over ‘Het Pact van Lima’ en dat gaat Tapia wat te ver.



"Het is absoluut niet waar dat we een overeenkomst hadden met de spelers van Colombia. Iedere voetballer wil winnen", verklaart Tapia op Twitter.





Hasta pronto gente, nos vemos en noviembre 🇵🇪⚽️ pic.twitter.com/vyoXICP3vX — Renato Tapia Cortijo (@renatotapiac) 12 oktober 2017