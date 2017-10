Koning Willem-Alexander spreekt zich uit over Robben en Oranje

Bayern München-aanvaller Arjen Robben is gestopt als international van het Nederlands elftal en dat is ook Koning Willem-Alexander niet ontgaan. Hij denkt dat Oranje de vleugelaanvaller gaat missen.



In gesprek met de Nederlandse pers tijdens het staatsbezoek in Portugal bedankte hij de aanvaller. "Hij heeft met zijn inzet heel veel betekend voor het voetbal", wordt hij geciteerd door de NOS. Koning Willem-Alexander noemde het treurig dat Nederland niet naar het WK gaat. "Je hoopt toch op het allerlaatste moment", zei hij.



Robben zorgde er dinsdagavond hoogstpersoonlijk voor dat Oranje met 2-0 van Zweden won, maar het was niet genoeg om de Scandinaviërs nog voorbij te gaan in de kwalificatiepoule. Dat betekent dat Zweden de play-offs ingaat, terwijl Oranje het WK sowieso kan vergeten.