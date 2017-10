Geweldenaar Mertens: "Ik zit op een ander niveau"

Napoli-aanvaller Dries Mertens wordt in Napels steeds vaker omgedoopt tot Diego Armando Mertens. De Rode Duivel is dankzij zijn vele goals immers bijzonder populair bij de fans van Napoli en daardoor wordt hij af en toe vergeleken met Maradona. Zoals onlangs nog toen hij tegen Lazio scoorde met een weergaloze lob die aan de legendarische Argentijn deed denken.



Maar die vergelijkingen heeft Mertens eigenlijk niet zo graag. "Maradona is een legende. Je kan vergelijkingen maken tussen onze doelpunten, maar niet tussen ons als spelers", blijft hij bescheiden bij Guerin Sportivo.



"Ik vind het flatterend, maar ik heb veel respect: Maradona is een legende die geschiedenis heeft geschreven met de bal. Ik zit op een ander niveau. Ik ben Dries, ik wil mijn voetjes op de grond houden en de ploeg helpen."