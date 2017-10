Kuyt wordt klaargestoomd: 'Die rol is hem op het lijf geschreven'

Dirk Kuyt nam met het kampioenschap afscheid van Feyenoord. Hij stopte als voetballer, maar dat betekent niet dat hij zich hoeft te vervelen. Op termijn moet hij namelijk technisch directeur Martin van Geel op gaan volgen.



"Het is niet zo dat Dirk dagelijks op de club is", zegt woordvoerder Raymond Salomon tegen het Algemeen Dagblad. "Hij kijkt, in overleg met Martin van Geel, op veel plekken binnen de club rond."



Ook zaakwaarnemer Rob Jansen stelt dat Kuyt op dit moment kennismaakt met het leven van Feyenoord-directeur. "Feyenoord en Van Geel doen het echt knap en bewonderenswaardig", zegt Jansen. "Dirk loopt mee, leert het vak. Wij denken dat het management hem op het lijf is geschreven. Hij volgt ondertussen ook de trainerscursus UEFA A."