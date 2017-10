Nederlandse aanvoerders spelen dit weekend met speciale band

De aanvoerders van clubs in zowel de Eredivisie, Jupiler League als Eredivisie Vrouwen dragen aankomend weekend een regenboogaanvoerdersband. Dit om aandacht te geven aan diversiteit in het betaald- en amateurvoetbal.



Het idee om massaal regenboogaanvoerdersbanden te dragen komt voort uit initiatieven van de Centrale Spelersraad (CSR) en de John Blankenstein Foundation. Laatstgenoemde foundation is opgericht door oud-scheidsrechter John Blankenstein, die tevens fervent homoactivist was voor zijn overlijden.



Danny Hesp, voorzitter van de CSR en VVCS, vertelt aan Voetbal International: "Dit doen wij om collega-voetballers, scheidsrechters, supporters, vrijwilligers en vele anderen binnen het voetbal die met hun eigen identiteit worstelen te steunen. Om bij te dragen aan bewustwording omtrent het bespreekbaar maken van diversiteit. Voetbal moet voor iedereen zijn."





We steunen een ieder die in het betaald en amateurvoetbal met hun eigen identiteit worstelen. Spelers, scheidsrechters, fans en vele anderen — Danny Hesp (@dannyhesp) 12 oktober 2017