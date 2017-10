'Galatasaray speelt gemeen spelletje met De Jong'

Middenvelder Nigel de Jong staat nog steeds onder contract bij Galatasaray, maar in Istanbul is hij eigenlijk compleet ongewenst. In de zomer sprak de mannetjesputter nog met Ajax, maar dat wilde hem toch niet hebben. En bij Cim Bom Bom proberen ze hem nu weg te pesten.



De Turkse media schrijft namelijk dat De Jong niet meer gebruik mag maken van de faciliteiten van het A-team. Dat gaat naar verluidt heel erg ver, want er wordt onthuld dat de Nederlander zijn auto bijvoorbeeld niet meer mag parkeren op de parkeerplaats van de topclub uit Turkije. Ook mag De Jong naar verluidt niet meer eten met zijn teamgenoten: de eetzaal is voor hem verboden gebied.



Galatasaray weerspreekt het nieuws overigens, maar het is wel duidelijk dat de oud-international van Oranje geen toekomst meer heeft in Istanbul. Amsterdam is voor hem geen mogelijkheid meer, maar De Jong wordt wel gelinkt aan diverse teams uit de Amerikaanse Major League Soccer.