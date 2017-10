Hiddink: Robben is onvervangbaar voor Oranje

Het Nederlandse voetbal bevindt zich momenteel al in een heel diep wak en nu is onze beste voetballer er ook nog eens mee gestopt. Volgens Guus Hiddink is het een aderlating dat Arjen Robben er binnenkort niet meer bij is. Hij noemt de aanvaller uit Bedum onvervangbaar.



In gesprek met De Telegraaf zegt de Varssevelder: "Een speler als Arjen is onvervangbaar. Een dergelijk exceptioneel talent zie ik op dit moment niet in Nederland. Moeder Natuur moet hard aan het werk voor het Nederlandse voetbal om in de toekomst weer eens zo’n bijzonder talent te krijgen. Maar voor nu zou het al enorme winst zijn als andere spelers die gedrevenheid van Arjen konden oppakken. De drive om altijd alles te geven. Want behalve zijn talent heeft ook dat hem heel ver gebracht."



Hiddink genoot van het eerbetoon op het veld van de ArenA. "Arjen heeft veel betekend voor Oranje. Ik zie Arjen nog binnenkomen bij PSV als achttienjarig talent. Alles zat er al in ruwe vorm in. Wat er behalve zijn grote talent toen al uitsprong, was de enorme drive die Arjen had. Dat gaf me al direct het gevoel dat wat er in zijn kop zat, de absolute top halen, ook zou gaan gebeuren."