De Boer kritisch: "Je ziet de onzekerheid: wat moet ik doen?"

Het Nederlands elftal heeft zich niet weten te plaatsen voor het WK van aanstaande zomer in Rusland. Volgens Ronald de Boer heeft dat te maken met een gebrek aan kwaliteit.



Als je bijvoorbeeld Aké ziet tegen Zweden. Ik vind dat een prima linker centrale verdediger, daar speelt hij normaal ook altijd. Maar het is geen linksback. Je ziet de onzekerheid: wat moet ik doen? Daar hebben we op dit moment gewoon mee te maken", vertelt de oud-voetballer aan de NOS.



De analist vindt dat er een vastere basis moet komen bij Oranje. "Elke keer hebben we een andere opstelling. Het is niet zo dat we even zeven spelers alvast op het lijstje zetten. Janssen of Dost? Blind of Aké? Tete of Janmaat? Allemaal vraagtekens", aldus De Boer. "Blind op zes of Donny van de Beek of Davy Klaassen? Zóveel vraagtekens. Dat geeft wel aan dat we op dit moment niet goed genoeg zijn."