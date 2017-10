Guidetti looft Feyenoorder: "Hij is mijn little bro"

John Guidetti nam het dinsdagavond met Zweden op tegen Nederland. De oud-speler van Feyenoord trof daar enkele oude bekenden, waaronder zijn voormalig ploeggenoot Tonny Vilhena.



"Hij is mijn little bro", vertelt de aanvaller aan RTV Rijnmond. "Ik weet nog dat hij debuteerde in de uitwedstrijd tegen FC Twente, daar was ik bij. Na die wedstrijd heb ik hem nog op mijn schouders genomen, hij speelde een goede wedstrijd toen."



"Ik vertelde hem net dat hij zich erg goed ontwikkelt en het heel goed doet", aldus Guidetti. "Dat was vandaag ook het geval. Tonny gaat een mooie toekomst tegemoet. Daarnaast is het ook altijd leuke om vrienden van vroeger te zien."