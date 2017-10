De KNVB moet de komende tijd opzoek naar een nieuwe bondscoach. Volgens Arno Vermeulen van de NOS is Thomas Tuchel de gedroomde kandidaat, maar hij acht ook enkele Nederlanders geschikt voor de baan.



"Het zou voor Nederland niet slecht zijn als het misloopt met Koeman bij Everton. Koeman heeft natuurlijk niet zo'n fijn verleden met de KNVB, maar alle mensen van toen zijn inmiddels verdwenen. Dus onmogelijk is het niet", vertelt de journalist.



Volgens Vermeulen is er nog een andere goede kandidaat. "Frank de Boer heeft altijd gezegd dat hij voorlopig clubtrainer wil blijven. Maar na de mislukte avonturen bij Internazionale en Crystal Palace staat hij nu misschien wel open voor de functie van bondscoach", aldus Vermeulen.