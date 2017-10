Locadia: "Dubbel gevoel, maar wel een mooie ervaring"

Het Nederlands elftal werd dinsdagavond uitgeschakeld in de WK-kwalificatie. Aanvaller Jürgen Locadia hield daardoor een dubbel gevoel over aan de wedstrijden tegen Wit-Rusland en Zweden.



"Natuurlijk vooral omdat we niet naar het WK gaan. Maar het was voor mij wel een mooie ervaring. Ik was er bij de kwalificatie nu voor de eerste keer bij. Als groep was de sfeer heel goed en we hebben twee keer gewonnen. Alleen niet met het juiste doelsaldo", vertelt de PSV'er aan Omroep Brabant.



De spits had graag meegeholpen aan het verbeteren van het doelsaldo. "Natuurlijk stond ik te popelen om iets te doen. Dat had ik al in Wit-Rusland en ook tegen Zweden. Maar het is de keuze van de trainer geweest", aldus Locadia.