Flinke klap voor FC Twente: sterkhouder voorlopig 'out'

Afgelopen transferzomer verraste FC Twente met het binnenhalen van de onbekende Haris Vuckic, maar al vrij snel maakte de technicus indruk en speelde hij zich in de basis.



Het nieuws dat de Sloveen voorlopig uit de roulatie ligt met een slepende peesblessure aan zijn linkervoet, komt dan ook slecht uit voor de Tukkers. Vuckic moet in ieder geval het duel met Willem II van komend weekend laten schieten, maar vermoedelijk blijft het daar niet bij.



Een week geleden blonk Vuckic nog uit tegen Heracles Almelo (2-1 zege). Overigens had hij in zijn nog prille carrière al veel vaker te kampen met blessureleed: mede daardoor brak hij tot dusver nooit echt door.





