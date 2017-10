Aubameyang doet schokkende bekentenis over Dortmund

De afgelopen transferzomer werd er enorm gespeculeerd over een megatransfer voor Pierre-Emerick Aubameyang. Manchester City, AC Milan en China zijn slechts drie van de genoemde potentiële nieuwe bestemmingen van de spits.



Maar uiteindelijk bleef Aubameyang toch bij Dortmund. Dat scheelde echter niet veel. De international van Gabon mocht op gegeven moment namelijk wél vertrekken van zijn werkgever, zo onthult hij in de Sport Bild.



"Er was een tijd in de afgelopen transferwindow, dat ik had kunnen vertrekken. Wij (hijzelf en het Dortmund-bestuurd) waren het daar allemaal over eens. Maar er gebeurde uiteindelijk niets", aldus de 28-jarige afmaker, die daar niet om rouwde.



"Ik heb me altijd goed gevoeld bij Dortmund, in het team en bij de club. En dat is nog steeds het geval. BVB is als mijn familie", besluit Aubameyang. Dit seizoen kwam hij al tot dertien goals in alle competities.