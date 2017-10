Alves: beter voor hem als hij naar ons komt

Vleugelverdediger Dani Alves won in de WK-kwalificatiereeks met 3-0 van Chili met het nationale team van Brazilië, waardoor de Chilenen nu geen ticket voor het wereldkampioenschap hebben bemachtigd. De back vindt dat vooral jammer voor Alexis Sánchez, die in de nabije toekomst misschien wel voor Paris Saint-Germain gaat spelen.



Als de Braziliaanse media hem vragen of hij al met Sánchez heeft gesproken, antwoordt Alves het volgende: "Ik wilde niet met hem spreken, omdat ik weet hoe klote het is voor hem. En ook wilde ik niet dat mensen bepaalde dingen zouden interpreteren waardoor mijn professionaliteit in twijfel zou worden getrokken."



De back wil ook nog wel wat zeggen over een eventuele transfer van de Chileense superster naar de Franse hoofdstad Parijs. "Het is mogelijk. Hij is zeer gewild door veel teams. Ik zal blij voor hem zijn, waar hij ook naartoe gaat. Maar als hij naar ons komt, is dat beter voor ons en voor hem."