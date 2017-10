Vrouw Bravo: spelers misten trainingen door dronkenschap

Het nationale elftal van Chili deed het in de voorbije jaren toch vrij vaak erg goed op eindtoernooien. Waar het Argentinië van Lionel Messi wel actief is op het aankomende wereldkampioenschap, zijn de Chilenen niet van de partij. De vrouw van keeper Claudio Bravo, Carla Pardo genaamd, kan dat moeilijk verkroppen.



Zij schrijft namelijk via sociale media: "Dank je wel Captain America (Bravo, red.) voor alle momenten die we hebben beleefd. Het was werkelijk geweldig. Maar als iemand het shirt van Chili draagt, moet dat gebeuren met professionaliteit. Ik weet dat de meerderheid keihard heeft gewerkt, terwijl anderen aan het feesten waren en trainingen misten vanwege dronkenschap."



Vervolgens spreekt Pardo de spelers van Chili aan: "Als dit betrekking heeft op jou, moet je je verantwoordelijkheid nemen, er iets aan doen en stoppen met huilen." Bravo zelf reageert op het bericht van zijn vrouw: "Dingen moeten intern besproken worden, het is niet het moment op de vuile was buiten te hangen. Dat is alles wat ik er over wil zeggen." Met haar woorden lijkt de Chileense overigens op Arturo Vidal te noemen, die al eens een Ferrari in de prak reed onder invloed van drank.