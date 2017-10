"Als je naar Buffon kijkt, heb ik nog tien jaar"

Goalie Jasper Cillessen wil het vooropstellen dat hij het jammer vindt dat het Nederlands elftal er niet bij is op het aankomende wereldkampioenschap van 2018 in Rusland, maar hij weet ook dat de voetbalcarrière van keepers meestal wat langer duurt. Alle kansen voor de doelman van FC Barcelona dus om nog een eindronde mee te maken.



In gesprek met ELF Voetbal Magazine zegt Cillessen: "Twee grote toernooien missen is pittig. Als keeper ga je gelukkig langer mee dan als veldspeler. Als je naar Gianluigi Buffon kijkt heb ik nog tien jaar. Maar het klopt ... Dit is pijnlijk."



De doelverdediger gaat verder: "Het missen van een groot toernooi doet te veel pijn om nog te kunnen genieten van het voetbal. Toch stemt de manier waarop we vandaag speelden hoopvol. We hebben de hele wedstrijd gedomineerd. Daar kunnen we de komende dagen goed op terugkijken. Maar als de definitieve uitschakeling nog zo vers is lukt dat nog niet."