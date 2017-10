'Niet Advocaat, maar dát is het probleem bij Oranje'

Het Nederlands elftal heeft zich niet voor het WK van 2018 in Rusland weten te plaatsen, maar volgens Huub Stevens is dat niet de schuld van Dick Advocaat. De 63-jarige Limburger denkt dat het probleem veel dieper ligt, zo vertelt hij aan Voetbal International.



"Ik denk dat het nu geen zin heeft om met de vinger naar Dick Advocaat, Danny Blind of Guus Hiddink te wijzen, omdat het probleem veel dieper ligt", begint Stevens.



"Onze spelers zijn momenteel kwalitatief niet goed genoeg. Dus moet er wat in de opleidingen veranderen. Er moet meer worden getraind en de duur en de intensiteit van de trainingen moeten omhoog. Daarnaast zullen spelers meer in zichzelf moeten investeren", vervolgt hij.



"Dat betekent meer in het krachthonk voor de trainingen en de specialistische voetbalzaken erna. Als ze dit niet doen, moet het door de trainers worden opgelegd."