Ajax en Feyenoord hebben contact: 'Dat is het standpunt'

Al sinds 2009 zijn uitsupporters niet welkom bij wedstrijden tussen Ajax en Feyenoord. De burgemeesters van Rotterdam en Amsterdam namen die maatregel toentertijd omdat er iedere keer weer rellen waren tussen beide supportersgroepen.



Rutger Arisz, operationeel directeur van Ajax, heeft tijdens een gesprek met de aanhang van de Amsterdammers laten weten dat er inmiddels gesproken wordt over een oplossing. "Met beide clubs vinden er gesprekken plaats of gaan er plaatsvinden op korte termijn. Er is sowieso met beide clubs hierover contact", valt er te lezen op de Facebook-pagina van de Supportersclub AFCA.



"Beide clubs lijken op het standpunt te zitten dat er vanaf volgend seizoen over en weer er weer met uitsupporters de wedstrijden mogen worden bezocht".