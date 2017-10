'Buitenlandse clubs waren welkom bij de Feyenoord-opleiding'

Critici stellen dat Nederland op het gebied van jeugdopleiding te veel geheimen heeft prijsgegeven aan de concurrentie, om vervolgens voorbijgestreefd te worden. Stanley Brard is het daar niet mee eens.



Tussen 2005 en 2013 was hij bij Feyenoord hoofd jeugdopleiding. De laatste vier jaar van die periode werd de Rotterdamse opleiding onderscheiden met de Rinus Michels Award in de categorie Beste Jeugdopleiding Betaald Voetbal. Onder zijn bewind maakten talenten als Georginio Wijnaldum, Leroy Fer, Jordy Clasie, Bruno Martins Indi, Stefan de Vrij, Tonny Vilhena en Terence Kongolo de oversteek van Varkenoord naar De Kuip om later ook bij Oranje aan te haken.



"Buitenlandse clubs waren welkom. Wij zijn altijd heel open geweest", aldus Brard in ELF Voetbal. "Het kwam voor dat buitenlandse trainers stage liepen, maar zo'n stage duurde zelden langer dan een paar dagen. Eén keer heeft iemand van Manchester City wat langer rondgelopen om van ons te leren, kan ik me herinneren. Nou, geloof me, zelfs als je maandenlang meeloopt kun je niet alles zien, een volledige organisatie doorgronden. Het geheim van opleiden is dat je de juiste trainers hebt, die dag in dag uit met spelers aan de gang zijn. Feyenoord had en heeft die trainers. Zoiets laat zich niet vangen in een A4'tje met aanbevelingen en is dus niet zomaar te 'stelen' door een buitenlandse club."