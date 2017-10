Zweed onthult: "Een wereldprimeur? Dat zou zomaar kunnen"

Oranje-aanvoerder Arjen Robben nam na afloop van de 2-0 overwinning op Zweden afscheid als international van het Nederlands elftal. De Zweedse speler Ludwig Augustinsson wist eerder dan voetbalminnend Nederland dat Robben dinsdagavond zijn afscheid als Oranje-international zou aankondigen.



"Ik vroeg hem er tijdens de wedstrijd al naar en hij bevestigde dat hij ging stoppen. Een wereldprimeur? Dat zou zomaar kunnen, haha", vertelt de Zweed aan Aftonbladet.



Hij voorziet kansen voor Zweden in de play-offs, ongeacht de opponent. "Wij zijn verdedigend sterk en hebben een hechte ploeg. We hebben bewezen het bijna elke ploeg lastig te kunnen maken." De back kende een zware avond tegen Robben, die de twee doelpunten maakte. "Hij is een wereldspeler en maakte twee goals, maar wij hebben ons geplaatst voor de play-offs."