'WK mag niet zonder beste speler aller tijden worden gespeeld'

Lionel Messi zorgde er vannacht hoogstpersoonlijk voor dat Argentinië alsnog naar het WK in Rusland gaat. Op 3000 meter hoogte scoorde de sterspeler een hattrick tegen Ecuador.



"Er is altijd een bepaalde angst om hier te spelen. Gelukkig speelden we gewoon goed", reageerde Messi, geciteerd door Voetbal International, vanuit speelstad Quito. "We bleven kalm, dat was het belangrijkste. Het zou heel gek zijn geweest als we het WK niet hadden bereikt. Deze groep verdiende het om zich te kwalificeren." Nadat Argentinië tussen 2014 en 2016 drie finales op rij verloor, verliep ook de afgelopen kwalificatie moeizaam. "We moesten lijden, maar hopelijk kunnen we volgend jaar alles goedmaken", aldus Messi.



De superster van FC Barcelona werd na afloop uitgebreid bedankt door bondscoach Jorge Sampaoli. "Het WK mag niet zonder hem worden gespeeld. Met die gedachte gingen we het veld op. Die druk konden we aan, en dat maakt ons sterker in de toekomst. Messi is de beste speler aller tijden."