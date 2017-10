Dankbare Babel baalt: 'Achteraf gezien...'

Bondscoach Dick Advocaat zorgde onlangs voor een grote verrassing door Ryan Babel na een afwezigheid van zes jaar weer bij het Nederlands elftal te halen. De aanvaller van Besiktas kwam zodoende in actie tegen Wit-Rusland en Zweden en heeft daar een dubbel gevoel aan overgehouden.



"Achteraf had je er graag eerder bij willen zijn om te helpen", vertelt Babel aan NU.nl. "Ik denk dat ik al een half jaar uitstekend in vorm ben, maar dat is achteraf natuurlijk altijd makkelijk om te zeggen. Ik ben in ieder geval 'humble' en blij dat ik er nu toch bij heb mogen zijn."



De wedstrijd tegen Zweden stond voornamelijk in het teken van de afscheid nemende Arjen Robben. "Ja, prachtig. Hij is een grote speler, die heel belangrijk voor ons is geweest”, aldus Babel. “Altijd jammer als zulke spelers afscheid nemen. Hij was altijd een speler waar ik veel van geleerd heb en ik hoop dat hij nog jaren meekan bij Bayern München."