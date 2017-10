Daley Blind heeft geen goed gevoel overgehouden aan de WK-kwalificatiereeks van het Nederlands elftal. Oranje kan het wereldkampioenschap vergeten nu het met slechts 2-0 heeft gewonnen van Zweden. Het missen van het WK doet Blind nu al pijn.



"Twee grote toernooien op rij missen, dat is echt het dieptepunt in mijn carrière. Die klap voel ik nu al en het zal nog wel erger worden. Straks in de zomer tijdens het WK komt dat allemaal nog eens terug", zo gaf de speler van Manchester United te kennen.



Blind heeft niet het idee dat de uitschakeling komt door de 2-0 zege. "We hebben het ook niet nu laten liggen. Die uitwedstrijd tegen Zweden hadden we ook moeten winnen. We waren veel beter, maar toch werd het 1-1."