Bij PSV gehate speler staat in opmerkelijk rijtje

Zakaria Bakkali kan in de ogen van de fans van PSV ongetwijfeld maar weinig goed doen. Toch staat de voormalig speler van de Eindhovenaren nu in een bijzonder rijtje. The Sun ging op zoek naar de beste super-sub en in dat lijstje is ook een plek voor Bakkali ingeruimd.



De beste super-sub, de spelers die het meest effectief zijn vanaf de bank, wordt aangevoerd door Theo Walcott van Arsenal. Op de vijfde plek komen we vervolgens de naam van Bakkali tegen, tegenwoordig speelachtig voor Deportivo La Coruna. Alhoewel we in Nederland al een tijdje niets meer van hem hebben gehoord, doet hij het in Spanje dus zeker niet verkeerd.