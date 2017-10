Video: Aawh! Robben ziet hoopvolle fan over het hoofd

Arjen Robben heeft zijn laatste wedstrijd voor het Nederlands elftal officieel gespeeld. De aanvaller is inmiddels 33 jaar oud en heeft een punt gezet achter zijn voetballoopbaan. De fan in onderstaande video wilde graag nog één keer een high five doen met de aanvaller, maar dat zit er niet in. Robben loopt hem straal voorbij. Dat ziet er best sneu uit!