Messi schiet Argentinië nu toch richting het WK

Eventjes zag het ernaar uit dat tijdens het aankomend wereldkampioenschap niet alleen het Nederlands elftal zou ontbreken, maar ook Argentinië. Lionel Messi heeft de Argentijnen nu echter toch naar het WK in Rusland geleid.



Het Argentijnse elftal deed het in de afgelopen duels niet vlekkeloos. Achtereenvolgens werd verloren van Bolivia (2-0) en vervolgens drie keer gelijk gespeeld tegen Uruguay, Venezuela en Peru. Tegen Ecuador werd vannacht echter een 1-3 overwinning geboekt.



Messi was verantwoordelijk voor alle drie de goals die gemaakt werden voor Argentinië. Daarmee schoot hij zijn team naar de derde plek in de poule, een plek die het land naar het WK in Rusland heeft geleid.