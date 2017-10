Robben: "Ik heb het vooraf moeilijk gehad"

Arjen Robben heeft op dinsdagavond afscheid genomen van het nationale elftal van Nederland. De aanvaller heeft jarenlang met veel plezier in Oranje gespeeld, maar beseft dat zijn tijd voorbij is. Tegen het nationale elftal van Zweden speelde hij zijn laatste officiële wedstrijd voor Oranje.



"Ik heb het vooraf moeilijk gehad. De hele tijd was er het besef dat het de laatste keer was. Dat ik hier vandaag voor het laatst met Oranje het veld op kwam", zo gaf de aanvaller van het Nederlands elftal te kennen aan het Algemeen Dagblad.



"Ik wilde nog één keer alles laten zien. Dat is gelukt en daar ben ik ook wel trots op. Ik wilde me laten zien, zoals ik dat gedurende die veertien jaar met het Nederlands elftal altijd heb gedaan", aldus Robben, die zich nu wil sparen voor zijn laatste periode bij Bayern München.