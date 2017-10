Engelsen weerspreken geruchten over Overmars

Directeur spelerszaken van Ajax Marc Overmars wordt de laatste dagen in verband gebracht met een dienstverband bij zijn oude werkgever Arsenal. Tuttomercatoweb schreef eerder dat de oud-international van Oranje al rond was met de Gunners, maar de Engelse media weerspreken nu weer.



Het medium de London Evening Standard meldt in ieder geval dat er pertinent (nog) geen akkoord is bereikt tussen Overmars en de Premier League-grootmacht. Verder weet de bron overigens geen bijzonderheden te melden: het eerder verschenen gerucht over een deal wordt enkel weersproken.



Er gaan al langer geruchten over een mogelijk vertrek van oefenmeester Arsène Wenger uit het Emirates Stadium. In dat geval zou Arsenal niet alleen een nieuwe trainer aan willen stellen, maar ook een directeur voetbalzaken. Overmars staat wat dit betreft naar verluidt wel op het lijstje van Arsenal, maar er is nog geen sprake van een daadwerkelijke beslissing over de invulling van deze functie. Momenteel is Wenger natuurlijk ook nog altijd werkzaam bij de Gunners.