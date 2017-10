De 11 namen bij Oranje en Zweden: Advocaat grijpt in

Hattrick +887 Rang: Legende

Blind middenveld, een goede keus. De enige positie waar hij eigenlijk kan spelen. Als LB is hij veel te traag en niet wendbaar genoeg. Maar ja nu Ake linksback. Das toch meer een CV. Had je Pieters maar opgeroepen. Of van Aanholt/Willems. Genoeg linksbacks.... je moet het maar zien.



Middenveld heeft toch te weinig scorend vermogen. Waarom Klaassen of Propper er niet in ipv Vilhena....