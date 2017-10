Bosz maakt gehakt van bekende Oranje-leus: "Eén groot lulverhaal"

Onder meer Huub Stevens en Piet de Visser riepen onlangs dat er 'harder getraind en geoefend moet worden in Nederland', omdat dat de hoofdreden is dat we achter lopen op andere landen.



Maar dat vindt Borussia Dortmund-coach Peter Bosz 'één groot lulverhaal', zo vertelt hij bij de NOS. Hij stelt dat eerst de kwaliteit van de spelers omhoog zal moeten, alvorens de intensiteit van trainingen ook opgevijzeld kan worden. Dat zegt Bosz aan de NOS. "De laatste speler die écht top is, is Arjen Robben."





Piet de Visser en Huub Stevens roepen op tot harder trainen in Nederland. Daar moet Peter Bosz om lachen. #NEDZWE https://t.co/0PUCkk9d0s pic.twitter.com/PSLXxmIxIg — NOS Sport (@NOSsport) 10 oktober 2017