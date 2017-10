"Ben er ziek van, jullie b-team wint nog probleemloos van Oranje"

België zal er weer bij zijn op het WK en Nederland zo goed als zeker niet. Johan Boskamp volgt beide landen op de voet en hij ziet waar het misgaat.



"We hebben geen toppers meer. Zelfs geen subtoppers, alleen nog modale voetballers. Op Robben na speelt niemand bij de top. De Rode Duivels zijn allemaal dragende spelers bij Europese topclubs. Als je tegen teams als Luxemburg (1-3, red.) het verschil niet kan maken, dan zegt dat genoeg. Zoals ze zaterdag speelden… Ik werd er ziek van", legt hij uit aan Het Nieuwsblad.



Voormalig speler en trainer Henk Houwaart is het er mee eens. "We erkennen het zonder probleem: jullie zijn nu veel sterker. Jullie B-ploeg wint nog probleemloos van Oranje, zeker weten."