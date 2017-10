'Ajax-held in één rijtje met Robben, Van Persie en Sneijder'

Nederland had de afgelopen jaren met spelers zoals Arjen Robben, Wesley Sneijder en Robin van Persie nog enkele klasbakken in zijn elftal. Eén trainer vergelijkt een Belg met hen.



Mark Wotte is de ex-trainer van Jan Vertonghen, bij RKC Waalwijk, en is in Het Laatste Nieuws bijzonder lovend over zijn ex-speler. Hij zet hem in een rijtje met enkele toppers.



"Ik heb het genoegen gehad om met Rafael Van der Vaart, Robin van Persie, Arjen Robben, Wesley Sneijder... te werken op jonge leeftijd. Ik zag in Jan dezelfde basiskwaliteiten: uitstekende techniek, sterke fysiek en een stabiele persoonlijkheid", aldus Wotte, die Vertonghen op huurbasis van Ajax bij RKC ontving destijds.