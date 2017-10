Guidetti: 'Het spijt me voor Oranje, maar...'

Voormalig Feyenoord-spits John Guidetti stelt dat geloof binnen het voetbal een belangrijke rol speelt. Hij lijkt met Zweden wel naar de play-offs van het WK te gaan, terwijl Oranje het eindtoernooi zo goed als zeker mist.



"Heb ik toen ik bij Feyenoord speelde niet steeds gezegd dat alles begint met ergens in geloven? Het bewijs is weer geleverd. Vorig jaar dachten heel veel mensen aan het voorlopige einde van het Zweedse voetbal, de Dark Years zouden komen. Alleen wij zelf niet", vertelt Guidetti aan Voetbal International.



"Moet je nu eens kijken. Het spijt me voor Nederland, hoor, maar wij zijn de terechte nummer 2 in de groep. Niet omdat we nou zo veel beter zijn, maar waarschijnlijk omdat we er gewoon meer in geloofden dan Oranje", besluit Guidetti.