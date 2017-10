'Real Madrid wil sterspeler voor 100 miljoen euro kwijt'

Real Madrid begint zich langzamerhand een beetje zorgen te maken om één van zijn sterspelers. Het is Gareth Bale waar de clubleiding zijn vragen over heeft. Zijn fysieke gesteldheid heeft hem al meerdere keren in de weg gezeten.



El Confidencial weet dan ook dat Real Madrid bekijkt of het afscheid kan nemen van Bale. De aanvaller zou voor een bedrag van 100 miljoen euro mogen vertrekken in de winterse transferperiode.



Het ziet ernaar uit dat Real Madrid niet lang rondloopt met Bale, want interesse is er nu al. Zo gaat de naam van Manchester United al rond in de wandelgangen. Het valt dan ook niet uit te sluiten dat dat de nieuwe club wordt van de international van Wales.





Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.