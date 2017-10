Advocaat ziet speler afhaken voor Oranje-Zweden

Het Nederlands elftal speelt vanavond in de Johan Cruijff ArenA tegen Zweden en de verwachting was wel dat middenvelder Davy Pröpper in de basis zou starten bij Oranje. De oud-speler van PSV kan echter niet meedoen door een blessure, zo maakt het Algemeen Dagblad bekend.



De krant onthult: "Oranje moet het vanavond tegen Zweden stellen zonder Davy Pröpper. De middenvelder van Brighton & Hove Albion kampt met een bovenbeenblessure en zit niet bij de selectie voor het laatste kwalificatieduel van het Nederlands elftal. Pröpper zou vermoedelijk een basisplaats hebben gekregen, waardoor bondscoach Dick Advocaat moet schuiven in zijn basiself. Waarschijnlijk wordt het middenveld nu gevormd door Georginio Wijnaldum, Davy Klaassen en Tonny Vilhena. De afwezigheid van Pröpper is een domper voor Advocaat, want de oud-middenvelder van Vitesse en PSV was de laatste twee interlands tegen Wit-Rusland en Bulgarije (tweemaal 3-1 winst) behoorlijk op dreef met in totaal drie treffers."



Men gaat verder: "Oranje strijdt vanavond voor zijn laatste kans om zich te kwalificeren voor de play-offs van het WK. Daarvoor moet er met 7-0 gewonnen worden van de huidige nummer twee in groep A, Zweden."