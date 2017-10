'Bas Dost krijgt in de winter droomtransfer'

Spits Bas Dost verbaasde in het afgelopen seizoen alles en iedereen met zijn doelpuntentotaal bij Sporting Portugal. De Nederlander maakte het Lionel Messi lastig in de strijd om de Gouden Schoen en dat is een prestatie op zich. In de winter zou de Oranje-speler daarvoor beloond worden met een droomtransfer.



Op dit moment speelt Dost soms tweede viool in Lissabon door de komst van Seydou Doumbia, die misschien wat meer gemaakt is voor het snelle counterspel van Sporting. ESPN schrijft dat Dost in januari naar het Everton van de Nederlandse oefenmeester Ronald Koeman vertrekt, waar hij de opvolger moet worden van Romelu Lukaku.



De Rode Duivel ging in de zomer voor ongeveer 85 miljoen euro van Goodison Park naar het Old Trafford van Manchester United. Koeman zocht vervolgens wel naar een vervanger, maar wist die niet te vinden, waardoor Wayne Rooney al dienstgedaan heeft als puntspeler. In Dost zou de Zaandammer dan eindelijk zijn 'nieuwe Lukaku' gevonden hebben ... Het medium noemt overigens geen transfersom.