Kaká twijfelt over toekomst: drie opties

De Braziliaanse spelmaker Kaká boekte mooie overwinningen met AC Milan en Real Madrid, maar staat nu onder contract in de Amerikaanse Major League Soccer bij Orlando City SC. Het is echter niet helemaal duidelijk of dit ook nog na de aankomende winter het geval zal zijn.



Voetbal International schrijft: "Kaká staat voor een belangrijke beslissing in zijn carrière. Hij kan terugkeren naar Brazilië om bij São Paulo te spelen, verlengen bij zijn huidige club Orlando City in de MLS of helemaal stoppen met voetballen. In gesprek met Globo Esporte geeft de 35-jarige Braziliaan aan dat hij een jaar wil rusten, mocht hij zijn voetbalschoenen aan de wilgen hangen."



Kaka zelf reageert: "Na de wedstrijd voel ik weleens pijn, dan is het allemaal niet meer zo leuk. Ik ben 35, het duurt langer om te herstellen. Je voelt dat de tijd om te stoppen dichterbij komt."